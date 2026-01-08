Selon certaines sources, les grandes entreprises technologiques ont été épargnées par la révision des règles de l'UE en matière de numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Google GOOGL.O , filiale d'Alphabet, Meta Platforms META.O , Netflix NFLX.O , Microsoft

MSFT.O et Amazon AMZN.O ne feront pas l'objet d'une réglementation trop stricte dans le cadre de la refonte des règles numériques en Europe, malgré les appels des entreprises de télécommunications, ont déclaré jeudi des personnes ayant une connaissance directe de la question.

La série de nouvelles règles adoptées ces dernières années par la Commission européenne dans le domaine de la technologie a suscité des critiques de la part des États-Unis, qui estiment qu'elles visent les géants américains de la technologie. L'UE a catégoriquement rejeté ces allégations.

Le 20 janvier, Henna Virkkunen, responsable de la politique technologique de l'UE, présentera le projet de révision des règles, connu sous le nom de "Digital Networks Act" (loi sur les réseaux numériques), qui vise à stimuler la compétitivité de l'Europe et les investissements dans les infrastructures de télécommunications.

Elle devra en régler les détails avec les pays de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir, avant que la loi sur les réseaux numériques n'entre en vigueur.

Les géants de la technologie ne seront soumis qu'à un cadre volontaire plutôt qu'à des règles contraignantes auxquelles les fournisseurs de télécommunications doivent se conformer, selon ces personnes.

"Il leur sera demandé de coopérer et de discuter volontairement, sous la houlette de l'ORECE, le groupe des régulateurs des télécommunications de l'UE. Il n'y aura pas de nouvelles obligations. Il s'agira d'un régime de meilleures pratiques", a déclaré l'une de ces personnes.

Dans le cadre du projet d'ADN, la Commission définira également la durée de l'octroi des licences d'utilisation du spectre, les conditions de vente du spectre et une méthodologie de tarification pour guider les régulateurs nationaux lors des ventes aux enchères du spectre, qui peuvent rapporter des milliards d'euros aux gouvernements, ont déclaré les personnes.

Si l'objectif est d'harmoniser l'attribution des fréquences dans l'Union européenne à 27 pays et de réduire la charge réglementaire pour les entreprises de télécommunications, certains régulateurs nationaux pourraient y voir une prise de pouvoir.

L'ADN permettra également aux gouvernements de repousser l'échéance de 2030 pour le remplacement des réseaux en cuivre par des infrastructures en fibre optique s'ils peuvent prouver qu'ils ne sont pas prêts, selon ces personnes.