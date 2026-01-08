Selon certaines sources, les grandes entreprises technologiques ont été épargnées par la révision de la réglementation de l'UE sur le numérique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute la Commission européenne décline tout commentaire au paragraphe 3) par Foo Yun Chee

Alphabet's GOOGL.O Google, Meta Platforms META.O , Netflix NFLX.O , Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O ne seront pas confrontés à des réglementations lourdes dans le cadre de la révision des règles numériques en Europe, malgré les appels des entreprises de télécommunications, ont déclaré jeudi des personnes ayant une connaissance directe de la question.

La série de nouvelles règles adoptées ces dernières années par la Commission européenne dans le domaine de la technologie a suscité des critiques de la part des États-Unis, qui estiment qu'elles visent les géants américains de la technologie. L'UE a catégoriquement rejeté ces allégations.

Henna Virkkunen, responsable de la politique technologique de l'UE, présentera le 20 janvier la révision des règles, connue sous le nom de Digital Networks Act (loi sur les réseaux numériques), qui vise à stimuler la compétitivité de l'Europe et les investissements dans les infrastructures de télécommunications. La Commission s'est refusée à tout commentaire.

Elle devra régler les détails avec les pays de l'UE et le Parlement européen dans les mois à venir avant que la loi sur les réseaux numériques ne devienne une loi.

Les géants de la technologie ne seront soumis qu'à un cadre volontaire plutôt qu'à des règles contraignantes auxquelles les fournisseurs de télécommunications doivent se conformer.

"Il leur sera demandé de coopérer et de discuter volontairement, sous la houlette de l'ORECE, le groupe des régulateurs des télécommunications de l'UE. Il n'y aura pas de nouvelles obligations. Il s'agira d'un régime de meilleures pratiques", a déclaré l'une de ces personnes.

Dans le cadre du projet d'ADN, la Commission définira également la durée de l'octroi des licences d'utilisation du spectre, les conditions de vente du spectre et une méthodologie de tarification pour guider les régulateurs nationaux lors des ventes aux enchères du spectre, qui peuvent rapporter des milliards d'euros aux gouvernements, ont déclaré les personnes.

Si l'objectif est d'harmoniser l'attribution des fréquences dans les 27 pays de l'Union européenne et de réduire la charge réglementaire pour les entreprises de télécommunications, certains régulateurs nationaux risquent d'y voir une prise de pouvoir.

Dans le cadre de la refonte proposée, la Commission fournira des orientations aux régulateurs nationaux sur le déploiement d'infrastructures en fibre optique, essentielles pour atteindre ses objectifs numériques et rattraper les États-Unis et la Chine.

L'ADN permettra également aux gouvernements de repousser l'échéance de 2030 pour le remplacement des réseaux en cuivre par des infrastructures en fibre optique s'ils peuvent prouver qu'ils ne sont pas prêts, ont déclaré les personnes interrogées.