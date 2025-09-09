Selon certaines sources, le ministre américain des transports va rencontrer les directeurs généraux des compagnies aériennes pour discuter de la réforme du trafic aérien

Duffy demande 19 milliards de dollars supplémentaires pour le contrôle du trafic aérien après des accidents

L'USDOT abandonne son projet d'indemnisation en espèces pour les perturbations de vol

Les compagnies aériennes poussent à la déréglementation et s'opposent aux protections des consommateurs de l'ère Biden

L'USDOT pourrait annuler la réglementation sur la divulgation des frais d'avril 2024

Le secrétaire d'État aux Transports, Sean Duffy, prévoit de rencontrer mercredi les directeurs généraux des principales compagnies aériennes au sujet du plan gouvernemental de 12,5 milliards de dollars visant à rénover le système vieillissant de contrôle du trafic aérien du pays, ont indiqué des sources à l'agence Reuters.

Sean Duffy participera à une réunion d'Airlines for America, le groupe commercial représentant United Airlines UAL.O , Delta Air Lines DAL.N , American Airlines AAL.O , Southwest Airlines

LUV.N et d'autres.

Le groupe professionnel et l'USDOT se sont refusés à tout commentaire. Sean Duffy fait pression sur le Congrès pour qu'il ajoute 19 milliards de dollars supplémentaires pour le contrôle du trafic aérien après une série d'accidents très médiatisés, de quasi-accidents et un crash catastrophique en janvier entre un hélicoptère de l'armée américaine et un jet régional d'American Airlines, qui a fait 67 morts. Les compagnies aériennes ont fait pression sur l'USDOT, sous la présidence de Donald Trump, pour qu'il prenne des mesures visant à faire reculer les protections des passagers des compagnies aériennes avancées sous l'administration du président démocrate Joe Biden.

Jeudi, l'USDOT a annoncé qu'il abandonnerait un projet visant à obliger les compagnies aériennes à verser aux passagers une compensation en espèces lorsque les perturbations des vols aux États-Unis sont causées par les transporteurs, ce qui constitue un revers pour les défenseurs des consommateurs de l'aviation et suscite l'indignation des législateurs démocrates.

Aux États-Unis, les compagnies aériennes doivent rembourser les passagers en cas d'annulation de vol, mais ne sont pas tenues d'indemniser les clients en cas de retard. L'Union européenne, le Canada, le Brésil et la Grande-Bretagne ont tous des règles en matière d'indemnisation des compagnies aériennes en cas de retard.

En mai, Airlines for America a demandé à l'USDOT d'adopter un large éventail de mesures de déréglementation, notamment de mettre fin à un partenariat ( ) avec les procureurs généraux des États pour accélérer les enquêtes sur les plaintes déposées contre les compagnies aériennes et de mettre fin aux "enquêtes et pratiques d'application infondées et injustes à l'encontre des compagnies aériennes"

L'USDOT a également déclaré la semaine dernière qu'il envisageait d'annuler les réglementations émises par Joe Biden en avril 2024, qui exigeaient des compagnies aériennes et des agents de billetterie qu'ils divulguent les frais de service à côté des tarifs aériens afin d'aider les consommateurs à éviter les frais inutiles ou inattendus. Cette obligation a été suspendue par la Cour dans l'attente d'un recours en justice de l'industrie.