Selon certaines sources, la société brésilienne de paiement Elo poursuit ses projets d'introduction en bourse aux États-Unis

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La société brésilienne de paiement Elo poursuit ses projets en vue d'une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis , ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier.

Fondée au Brésil , Elo a fait ses débuts en 2011 avec des cartes de débit et de crédit et s'est depuis diversifiée dans d'autres domaines, notamment les cartes spécialisées et prépayées ainsi que la prévention de la fraude.

Elo n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Bradesco, Bank of America et UBS ont refusé de commenter.

Cette information a été rapportée pour la première fois par Bloomberg News.