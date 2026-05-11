Selon certaines sources, la société brésilienne de paiement Elo envisagerait une introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la réponse d'Elo aux paragraphes 3 et 4)

La société brésilienne de paiement Elo poursuit ses projets en vue d'une éventuelle introduction en bourse aux États-Unis , ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. Fondée au Brésil , Elo a fait ses débuts en 2011 avec des cartes de débit et de crédit et s'est depuis diversifiée dans d'autres domaines, notamment les cartes spécialisées et prépayées ainsi que la prévention de la fraude. Elo a déclaré à Reuters qu'elle ne commentait pas les rumeurs de marché.

Dans son communiqué, Elo a ajouté que "la société évalue en permanence les alternatives stratégiques et les opportunités sur les marchés financiers", précisant qu'aucune décision – concernant l'introduction en bourse – n'avait été prise.

Bradesco, Bank of America et UBS ont refusé de commenter.

L'information a été rapportée pour la première fois par Bloomberg News.