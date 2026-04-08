Selon certaines sources, la SEC américaine a choisi un avocat de Gibson Dunn comme nouveau directeur chargé de l'application de la loi

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* La SEC a fait appel à David Woodcock, ancien fonctionnaire de la SEC et avocat d'ExxonMobil

* M. Woodcock a précédemment dirigé le bureau de la SEC à Fort Worth

* L'unité d'application de la SEC se rétablit après l'exode du personnel et la démission soudaine du directeur

(Mise à jour: contexte et détails) par Chris Prentice

NEW YORK, 8 avril - La Securities and Exchange Commission (SEC) a choisi David Woodcock, un avocat de Gibson Dunn et un ancien fonctionnaire de l'agence, pour être son prochain directeur de l'application des lois, après que le plus haut responsable de l'autorité de régulation ait brusquement démissionné le mois dernier , ont déclaré à Reuters trois sources au fait du dossier.

Woodcock, associé chez Gibson, Dunn & Crutcher à Dallas, au Texas, remplacera Margaret Ryan, ont indiqué ces personnes. Mme Ryan a démissionné six mois seulement après son entrée en fonction, après s'être opposée aux dirigeants de l'agence au sujet de l'orientation du programme d'application de la loi, a rapporté Reuters .

Woodcock est un avocat de longue date spécialisé dans les valeurs mobilières qui a dirigé le bureau régional de la SEC à Fort Worth, au Texas, de 2011 à 2015, où il a contribué à la création d'un groupe de travail visant à éradiquer les fautes en matière de comptabilité et d'information financière, selon son profil LinkedIn et celui de son cabinet d'avocats.

Ni M. Woodcock ni la SEC n'ont répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Après avoir quitté la SEC, M. Woodcock a travaillé chez Jones Day et ExxonMobil avant de rejoindre Gibson Dunn, où il est coprésident du groupe de pratique sur l'application des lois sur les valeurs mobilières, selon les profils en ligne.

Deux de ces personnes ont déclaré que M. Woodcock avait été pressenti pour le poste l'année dernière. Le président de la SEC, Paul Atkins, a finalement choisi Mme Ryan, une juge militaire conservatrice ayant peu d'expérience en matière de droit des valeurs mobilières. Mme Ryan voulait être plus agressive dans la poursuite des accusations de fraude et d'autres fautes, y compris dans les affaires qui touchaient l'entourage du président, mais elle s'est heurtée à la résistance d'Atkins et d'autres hauts responsables politiques républicains, a rapporté Reuters .

La division chargée de l'application de la loi à la SEC, le principal régulateur des marchés américains, a été touchée par des réductions de personnel et une réorganisation sous la deuxième administration du président Donald Trump. Quelque 18 % du personnel de la SEC chargé de l'application des lois a quitté l'organisation au cours de l'exercice fiscal qui s'est achevé en septembre, selon un récent rapport du gouvernement .

Sous Trump, la SEC a remanié son programme d'application, rejetant de nombreuses affaires très médiatisées contre des sociétés de crypto-monnaies, notamment Coinbase et Binance, et s'éloignant des affaires de grandes entreprises avec des pénalités sévères.

Cela a contribué à une baisse de l'activité d'application de la loi, la SEC ayant intenté plus de 20% d'actions en moins au cours de l'exercice 2025 par rapport à l'année précédente, a déclaré l'agence mardi .