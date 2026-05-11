Selon certaines sources, l'introduction en bourse de Jio Platforms, la société d'Ambani, se concentrerait désormais uniquement sur la levée de fonds, sans sortie d'investisseurs

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Reliance Jio Platforms, la société du milliardaire indien Mukesh Ambani, s'est recentrée sur une simple levée de fonds dans le cadre de son introduction en bourse prévue à Mumbai, abandonnant ses projets initiaux qui auraient permis à certains actionnaires de se retirer, ont indiqué deux sources.

“Compte tenu de l'incertitude qui règne sur les marchés en raison de la situation en Asie occidentale, les investisseurs ont choisi de conserver leurs participations dans la société plutôt que de profiter de l'introduction en bourse pour se désengager”, a déclaré l'une des sources.

La société Jio Platforms d'Ambani, qui abrite la deuxième plus grande entreprise de télécommunications au monde en nombre d'utilisateurs après China Mobile 600941.SS , compte parmi ses investisseurs Meta META.O , Google et Vista Equity Partners.