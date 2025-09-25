Selon certaines sources, Google pourrait se voir infliger la première amende antitrust de l'UE en vertu de la nouvelle législation européenne

Google déjà condamné à une lourde amende ce mois-ci

L'affaire a été portée devant les tribunaux en vertu de la loi sur les marchés numériques de l'UE

Les tensions avec l'administration Trump n'entraînent pas de clôture précipitée de l'affaire

(Ajout du contexte dans le dernier paragraphe) par Foo Yun Chee

Le groupe Alphabet

GOOGL.O Google devrait se voir infliger sa première amende dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur les technologies dans les mois à venir, et la Commission européenne est en train de rédiger sa décision, ont déclaré trois personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Agissant en tant que gardienne de la concurrence dans l'UE, la Commission a infligé à Google une amende de 2,95 milliards d'euros (3,45 milliards de dollars) au début du mois, en vertu de l'ancienne réglementation antitrust, pour avoir favorisé ses services de technologie d'affichage en ligne et renforcé le rôle central de sa bourse d'annonces AdX au détriment de ses rivaux.

La nouvelle amende imminente fait suite aux accusations portées en mars selon lesquelles Google aurait favorisé ses moteurs de recherche verticaux tels que Google Shopping, Google Flights et Google Hotels au détriment de ses rivaux.

LES CRITIQUES DE TRUMP ET LES TENSIONS COMMERCIALES NE PERMETTENT PAS DE CLORE L'AFFAIRE À LA HÂTE

La nouvelle plainte contre Google a été déposée en vertu de la loi européenne sur les marchés numériques, qui établit une liste de choses à faire et à ne pas faire pour les géants de la technologie et qui est entrée en vigueur en 2023.

Ces règles visent à limiter le pouvoir des grandes entreprises, à donner aux rivaux la possibilité de rivaliser et aux utilisateurs un plus grand choix. Les infractions peuvent coûter aux entreprises jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.

Le moteur de recherche le plus populaire au monde a fait plusieurs propositions pour tenter de répondre aux inquiétudes et éviter une deuxième amende, mais il n'a pas réussi à calmer les critiques des sites de comparaison de prix, des compagnies aériennes, des hôtels et des détaillants.

Google pourrait encore éviter une amende s'il présente une proposition améliorée, ont déclaré les sources.

La Commission a décliné une demande de commentaire de Reuters.

Répondant aux questions de Reuters, Google a rappelé les commentaires faits par son directeur principal de la concurrence, Oliver Bethell, au début de l'année.

"Bien que nous ayons sollicité des commentaires tout au long de ce processus, nous devons maintenant mettre un terme à ce débat sans que les intérêts de quelques-uns soient prioritaires par rapport aux millions de personnes et d'entreprises en Europe qui bénéficient du Search", avait-il déclaré.

Les personnes au fait du dossier ont déclaré que la Commission n'était pas pressée de clore l'affaire au vu des critiques de l'administration Trump sur la répression de l'UE contre les Big Tech et des tensions commerciales actuelles entre le bloc des 27 nations et les États-Unis.

Toutefois, l'exécutif européen a déclaré qu'il n'avait pas l'intention de renoncer à son examen minutieux des grandes entreprises technologiques américaines, malgré les pressions exercées par les États-Unis. Google serait le troisième géant technologique américain à se voir infliger une amende dans le cadre du DMA, après les sanctions infligées à Apple AAPL.O et Meta Platforms META.O en avril.

(1 $ = 0,8551 euro)