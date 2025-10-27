 Aller au contenu principal
Selon certaines sources, Amazon envisage de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 19:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Greg Bensinger

Amazon AMZN.O prévoit de supprimer jusqu'à 30 000 emplois dans l'entreprise à partir de mardi, afin de réduire les dépenses et de compenser les sureffectifs pendant la période de pointe de la pandémie, selon trois personnes familières avec le sujet.

Ce chiffre représente un faible pourcentage des 1,55 million d'employés d'Amazon, mais près de 10 % des quelque 350 000 employés de l'entreprise. Il s'agirait de la plus importante suppression d'emplois chez Amazon depuis la suppression d'environ 27 000 postes à partir de la fin 2022.

Un porte-parole d'Amazon s'est refusé à tout commentaire.

