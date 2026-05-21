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Selon BofA, les bénéfices de Centene et Molina devraient rebondir si les marges sur Medicaid s'améliorent
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 mai - ** BofA Global Research se montre optimiste quant aux assureurs santé Centene CNC.N et Molina MOH.N ; l'institut estime que ces sociétés pourraient enregistrer une croissance de leurs bénéfices de 4 à 6 fois supérieure d'ici 2029 par rapport aux prévisions de 2026 si les marges de Medicaid reviennent à leurs niveaux cibles

** Medicaid est le programme d'assurance maladie du gouvernement américain destiné aux personnes à faibles revenus, dont les coûts sont partagés entre les États et le gouvernement américain

** La société de courtage s'attend à ce que les bénéfices atteignent leur niveau le plus bas en 2026, avec une reprise à partir de 2027, à mesure que les paiements Medicaid des États rattraperont la hausse des coûts de santé

** Ajoute que la faible rentabilité actuelle pourrait pousser les États à augmenter les taux de remboursement afin de refléter la hausse des coûts médicaux

** Considère le deuxième trimestre comme un moment clé pour détecter des signes d'amélioration et potentiellement ouvrir la voie à des résultats supérieurs aux attentes et à des révisions à la hausse

** Relève l'objectif de cours de CNC à 72 $ en raison des premiers signes de stabilisation

** Compte tenu de l'évolution de la séance, CNC affiche une hausse de 41% et MOH de 2,9% depuis le début de l'année

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CENTENE
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MOLINA HEALTHCAR
178,150 USD NYSE -2,28%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 21/05/2026 à 16:29:28.

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