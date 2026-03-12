Selon Bloomberg, Stellantis étudie la possibilité de conclure des accords avec des rivaux chinois pour qu'ils investissent dans ses activités

Stellantis STLAM.MI étudie des accords avec des constructeurs automobiles chinois dans le cadre desquels ils investiraient dans les activités européennes en difficulté du propriétaire de Fiat, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Les dirigeants du constructeur automobile ont rencontré les Chinois Xiaomi 1810.HK et Xpeng Inc 9868.HK pour discuter des options pour une refonte de Stellantis en Europe, y compris pour les entreprises chinoises d'acquérir des participations dans Maserati ou d'autres marques, a déclaré le rapport, citant des personnes familières avec l'affaire.

"Dans le cadre de ses activités normales, Stellantis discute avec une série d'acteurs de l'industrie dans le monde entier sur divers sujets, toujours dans le but ultime de fournir aux clients les meilleurs choix en matière de mobilité", a déclaré un porte-parole de Stellantis à Reuters.

La refonte proposée pourrait éventuellement conduire à une séparation plus poussée entre les branches américaine et européenne de Stellantis, selon le rapport, qui ajoute qu'une séparation complète n'est pas au centre des discussions actuelles.

"Stellantis affirme de la manière la plus catégorique qu'il n'y a rien de vrai dans la suggestion qu'elle envisage un plan de scission de la société. Toute affirmation contraire n'est que pure invention", a déclaré le porte-parole.

Xpeng et Xiaomi n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport.

Les constructeurs automobiles occidentaux ont dû jongler avec les investissements entre les véhicules électriques et les modèles à essence, tout en faisant face à des rivaux chinois en plein essor et à des barrières commerciales plus élevées.

Stellantis, née de la fusion de Fiat Chrysler et du constructeur Peugeot PSA, a annoncé le mois dernier des charges de 22,2 milliards d'euros (26,4 milliards de dollars), réduisant ses ambitions en matière de véhicules électriques alors que l'Europe réduit ses objectifs en matière d'émissions, ce qui permettrait aux moteurs à combustion de rester en service plus longtemps.

Plusieurs constructeurs automobiles chinois ont pris des mesures pour mettre en place une production en Europe. Le constructeur automobile chinois Leapmotor 9863.HK construira des véhicules dans une usine de Stellantis en Espagne dans le cadre d'une coentreprise.