Selon Bloomberg News, Warner Bros Discovery reçoit une offre essentiellement en numéraire de la part de Netflix

Warner Bros Discovery WBD.O a reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix NFLX.O , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait se terminer dans les jours ou les semaines à venir, a rapporté Bloomberg lundi, citant des personnes familières avec le dossier.