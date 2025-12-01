Selon Bloomberg News, Warner Bros Discovery reçoit une offre essentiellement en numéraire de la part de Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Warner Bros Discovery WBD.O a reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix NFLX.O , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait se terminer dans les jours ou les semaines à venir, a rapporté Bloomberg lundi, citant des personnes familières avec le dossier.
