Selon Bloomberg News, Warner Bros Discovery reçoit une offre essentiellement en numéraire de la part de Netflix
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Warner Bros Discovery WBD.O a reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix NFLX.O , dans le cadre d'une vente aux enchères qui pourrait se terminer dans les jours ou les semaines à venir, a rapporté Bloomberg lundi, citant des personnes familières avec le dossier.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

NETFLIX
109,1300 USD NASDAQ +1,44%
WARNER BROS RG-A
23,8700 USD NASDAQ -0,54%
