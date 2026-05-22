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Selon Bloomberg News, Uber envisagerait de racheter intégralement la société allemande Delivery Hero
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 19:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 7)

Uber UBER.N étudie actuellement différentes options en vue d'un rachat complet de son concurrent, le prestataire de services de livraison Delivery Hero DHER.DE , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Cette nouvelle intervient quelques jours après qu'Uber a plus que doublé sa participation dans l'allemand Delivery Hero, la faisant passer d'environ 7 % à environ 19,5 % du capital émis, devenant ainsi le principal actionnaire.

Uber n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, tandis qu'un porte-parole de Delivery Hero a déclaré que la société ne pouvait pas s'exprimer sur les projets d'Uber.

“Si Uber estime qu’un investissement supplémentaire dans l’émetteur est intéressant, Uber pourrait acquérir (ou chercher à acquérir des actions) ou d’autres titres”, a déclaré la société dans un document réglementaire publié lundi.

Elle a toutefois ajouté dans ce document qu'elle n'avait pas l'intention, à l'heure actuelle, de porter sa participation à 30 %, car cela déclencherait une offre obligatoire aux actionnaires restants.

Les discussions sont en cours et rien ne garantit qu'elles aboutiront à un accord, selon le rapport de Bloomberg.

L'action Uber a reculé de 1,6%.

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