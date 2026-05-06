Selon Bloomberg News, Stack, détenue par Blue Owl, envisagerait la cession de ses activités en Asie pour 30 milliards de dollars

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La société de centres de données Stack Infrastructure, détenue par Blue Owl Capital, étudie différentes options, dont la vente de ses activités en Asie dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 30 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement cette information.