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Selon Bloomberg News, Stack, détenue par Blue Owl, envisagerait de céder ses activités en Asie pour un montant de 30 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/05/2026 à 06:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 3 à 6)

Stack Infrastructure, une société de centres de données détenue par Blue Owl Capital, étudie actuellement ses options, notamment la vente de ses activités en Asie dans le cadre d'une transaction évaluée à plus de 30 milliards de dollars, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Stack et Blue Owl n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires en dehors des heures de bureau.

Cette vente potentielle intervient après que Blue Owl a annoncé aux investisseurs en avril qu'elle limitait les retraits de deux de ses fonds, suite à un niveau historique de demandes de rachat enregistrées au premier trimestre .

Les sociétés de crédit privées ont été mises à rude épreuve lors du récent ralentissement du marché, certains investisseurs se retirant de ces investissements en raison de craintes concernant les valorisations et les normes de crédit à la suite de quelques faillites très médiatisées.

D'un autre côté, les investisseurs mondiaux ont injecté des fonds dans le secteur en plein essor des centres de données en Asie, porté par la demande en matière de cloud computing, d'intelligence artificielle et de services numériques.

En avril, Reuters a rapporté que Bain Capital cherchait à vendre au moins 40 % de Bridge Data Centres dans le cadre d’une transaction évaluant la société à 5 milliards de dollars. AirTrunk a également engagé des banques en vue d’une éventuelle cotation en bourse d’un fonds immobilier spécialisé dans les centres de données à Singapour, qui pourrait lever plus d’un milliard de dollars plus tard cette année.

Basée à Denver, Stack dispose d’un réseau de centres de données répartis dans des sites clés de la région Asie-Pacifique, dont Tokyo, selon son site web.

La société a engagé des discussions avec des conseillers potentiels concernant la vente partielle ou totale de ses actifs en Australie, au Japon et en Malaisie, selon le rapport de Bloomberg.

Si d'autres fonds axés sur les infrastructures et des acteurs du secteur pourraient être intéressés par cette activité, les discussions en sont encore au stade préliminaire et aucune décision définitive n'a été prise, ajoute le rapport.

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