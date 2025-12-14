Selon Bloomberg News, ServiceNow est sur le point d'acheter la startup Armis spécialisée dans la cybersécurité pour un montant pouvant atteindre 7 milliards de dollars

ServiceNow NOW.N est en pourparlers avancés pour acheter Armis, une startup de cybersécurité qui avait envisagé une introduction en bourse l'année prochaine, dans une transaction qui pourrait être évaluée à 7 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News samedi, citant des personnes familières avec la situation.

L'accord pourrait être annoncé dans les prochains jours , mais les négociations pourraient échouer ou un autre soumissionnaire potentiel pourrait se manifester, a ajouté le rapport.

ServiceNow et Armis n'ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters en dehors des heures de bureau.

La société américano-israélienne de cybersécurité Armis a levé 435 millions de dollars lors de sa levée de fonds en novembre, ce qui valorise l'entreprise à 6,1 milliards de dollars.

Fondée en 2016, Armis sécurise les appareils connectés en temps réel pour les protéger contre les cybermenaces, et sert plus de 40 % des entreprises du classement Fortune 100.

La demande de services de sécurité numérique avancés a explosé après une série de cyberattaques qui ont coûté des milliards en pertes monétaires et en fuites de données dans le monde entier rien que cette année. Les législateurs ont appelé à faire de la cyber-résilience une priorité au niveau du conseil d'administration.