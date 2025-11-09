information fournie par Reuters • 09/11/2025 à 17:10

Selon Bloomberg News, Rumble avance son offre d'achat de Northern Data (Allemagne)

La plateforme vidéo Rumble RUM.O poursuit son offre d'achat de la société allemande Northern Data

NB2.DE , a rapporté Bloomberg News dimanche.

Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.