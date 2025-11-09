Selon Bloomberg News, Rumble avance son offre d'achat de Northern Data (Allemagne)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La plateforme vidéo Rumble RUM.O poursuit son offre d'achat de la société allemande Northern Data
NB2.DE , a rapporté Bloomberg News dimanche.
Reuters n'a pas pu vérifier cette information dans l'immédiat.
