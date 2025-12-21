Selon Bloomberg News, Permira et Warburg sont sur le point de conclure un accord sur la société de logiciels d'investissement Clearwater Analytics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un groupe de sociétés de capital-investissement dirigé par Permira et Warburg Pincus est en pourparlers avancés pour acquérir le fabricant de logiciels d'investissement et de comptabilité Clearwater Analytics Holdings, a rapporté Bloomberg News dimanche, citant des personnes familières avec le sujet.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.