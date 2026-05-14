Selon Bloomberg News, OpenAI étudie les voies de recours juridiques à l'encontre d'Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tirées du rapport au paragraphe 2)

Le partenariat conclu il y a deux ans entre Apple AAPL.O et OpenAI est devenu tendu, la start-up spécialisée dans l'IA ne parvenant pas à tirer les bénéfices escomptés de cet accord et envisageant désormais une éventuelle action en justice, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Les avocats d'OpenAI travaillent activement avec un cabinet juridique externe sur une série d'options, notamment l'envoi éventuel au fabricant d'iPhone d'une mise en demeure pour rupture de contrat sans nécessairement engager une procédure judiciaire complète dès le départ, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Apple et OpenAI n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.