Selon Bloomberg News, Meta s'apprête à conclure un accord de financement de près de 30 milliards de dollars pour le site du centre de données de Louisiane
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 01:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Meta Platforms META.O était sur le point de conclure un accord de financement de près de 30 milliards de dollars pour son centre de données situé dans la région rurale de la Louisiane, ce qui constituerait la plus importante opération de capital privé jamais réalisée, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Les fournisseurs de services cloud à grande échelle, appelés "hyperscalers", se sont lancés dans une course à la construction d'infrastructures d'IA, la plupart des investissements étant consacrés à l'alimentation des centres de données.

Meta et le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl Capital OWL.N se partageront la propriété du site du centre de données Hyperion à Richland Parish, en Louisiane, le géant des médias sociaux ne conservant que 20%, a indiqué Bloomberg, citant des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Morgan Stanley MS.N a arrangé plus de 27 milliards de dollars de dette et environ 2,5 milliards de dollars de capitaux propres dans un véhicule à usage spécial pour financer la construction, selon le rapport.

Meta n'emprunte pas le capital lui-même, mais c'est l'entité de financement qui le fait, dans le cadre de la structure SPV, selon Bloomberg News. Meta sera le promoteur, l'opérateur et le locataire du projet, qui devrait être achevé en 2029.

Le géant des médias sociaux a fait appel à la société obligataire américaine PIMCO et à Blue Owl Capital pour diriger le financement de 29 milliards de dollars pour l'expansion du centre de données, a rapporté Reuters en août.

Les parties ont franchi la dernière étape pour fixer le prix des obligations - au format 144A - avec PIMCO comme chef de file le 16 octobre, selon Bloomberg News.

Quelques autres investisseurs ont reçu une partie de la dette, qui arrivera à échéance en 2049, selon le rapport.

Meta, Blue Owl et Morgan Stanley n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Meta a déclaré mercredi qu'elle investirait 1,5 milliard de dollars dans un centre de données à El Paso, au Texas, inaugurant ainsi son 29e centre de ce type dans le monde, alors qu'elle étend son infrastructure pour prendre en charge les charges de travail d'IA.

