Selon Bloomberg News, Meta devra répondre à une accusation de l'UE pour ne pas avoir contrôlé les publications illégales

Meta Platforms META.O est sur le point de faire l'objet d'une inculpation par l'Union européenne pour n'avoir pas suffisamment surveillé les contenus illégaux, risquant ainsi des amendes pour avoir violé les règles de modération des contenus de l'Union européenne, a rapporté Bloomberg News jeudi.

La Commission européenne s'apprête à publier des conclusions préliminaires selon lesquelles Facebook et Instagram de Meta ne disposent pas d'un mécanisme adéquat permettant aux utilisateurs de signaler les publications illégales pour qu'elles soient supprimées, a indiqué le rapport, citant deux personnes familières avec ces projets.

L'UE a pris des mesures sévères à l'encontre des entreprises de la Big Tech avec la loi sur les services numériques, qui exige que les grandes plateformes telles que les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche disposent de mesures solides pour atténuer la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables.

Un porte-parole de Meta a déclaré à Reuters par courrier électronique: "Nous ne sommes pas d'accord avec l'idée que nous avons enfreint la loi sur les services numériques et nous continuons à négocier avec la Commission européenne sur ces questions"

La Commission européenne n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

L'acte d'accusation est attendu dans les prochaines semaines, selon le rapport de Bloomberg, qui ajoute que si les conclusions sont confirmées, Meta risque une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de son chiffre d'affaires annuel mondial.

Facebook et Instagram font également l'objet d'une enquête de la Commission européenne pour leur incapacité présumée à lutter contre la désinformation et la publicité trompeuse à l'approche des élections du Parlement européen de 2024.