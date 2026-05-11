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Selon Bloomberg News, Masayoshi Son envisagerait d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars en France
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 15:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte tout au long du texte)

Masayoshi Son, fondateur de SoftBank Group Corp 9984.T , envisage d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars en France, notamment dans un projet de plusieurs milliards de dollars visant à construire une infrastructure d'IA dans ce pays européen, a rapporté lundi Bloomberg News.

Les entreprises ont injecté des milliards de dollars dans des centres de données pour alimenter des services d'IA générative. OpenAI, Oracle et SoftBank ont annoncé en septembre dernier leur intention de créer cinq centres de données d'IA aux États-Unis pour le projet Stargate, d'une valeur de 500 milliards de dollars, qui vise à construire un réseau national d'IA de pointe.

M. Son aurait eu des discussions avec le président Emmanuel Macron concernant le dévoilement d’un ambitieux projet de centre de données d’IA en France dans les semaines à venir, selon le rapport, qui cite des sources proches du dossier. Les plans de M. Son pourraient être annoncés lors du sommet Choose France, ajoute-t-il.

Les détails du projet restent en cours d'élaboration et l'ampleur de l'investissement potentiel pourrait évoluer, a indiqué Bloomberg.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SoftBank n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires.

Les investissements de SoftBank dans l'IA comprennent également plus de 30 milliards de dollars investis à ce jour dans OpenAI, pour une participation d'environ 11 %, dans le but de sortir vainqueur de la bataille entre les développeurs de grands modèles linguistiques.

Parmi ses autres investissements figurent l'activité robotique d'ABB ABBN.S et la société d'investissement dans les infrastructures numériques DigitalBridge DBRG.N .

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ABB
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DIGITALBR RG-A
15,645 USD NYSE +0,03%
ORACLE
191,300 USD NYSE -2,36%
SOFTBANK GROUP
31,640 EUR Tradegate -7,88%
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