Selon Bloomberg News, le nouveau responsable de la recherche en ligne par IA de type ChatGPT d'Apple va quitter l'entreprise pour Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ke Yang d'Apple AAPL.O , le nouveau dirigeant chargé de développer un système de recherche sur le web basé sur l'IA de type ChatGPT, quitte son poste pour rejoindre Meta META.O , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes au fait de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apple, Meta et Yang n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.