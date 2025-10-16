 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, le nouveau responsable de la recherche en ligne par IA de type ChatGPT d'Apple va quitter l'entreprise pour Meta
information fournie par Reuters 16/10/2025 à 01:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ke Yang d'Apple AAPL.O , le nouveau dirigeant chargé de développer un système de recherche sur le web basé sur l'IA de type ChatGPT, quitte son poste pour rejoindre Meta META.O , a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes au fait de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Apple, Meta et Yang n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Apple

Valeurs associées

APPLE
249,3400 USD NASDAQ +0,63%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
717,5500 USD NASDAQ +1,26%
