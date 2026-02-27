Selon Bloomberg News, le GIP de BlackRock et EQT sont sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir AES Corp

Global Infrastructure Partners &BLK.N>, propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB &EQTAB.ST> sont sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de la société américaine de services publics AES Corp &AES.N>, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.