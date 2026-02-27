 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, le GIP de BlackRock et EQT sont sur le point de conclure un accord en vue d'acquérir AES Corp
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 15:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Global Infrastructure Partners &BLK.N>, propriété de BlackRock, et la société d'investissement EQT AB &EQTAB.ST> sont sur le point de conclure un accord pour l'acquisition de la société américaine de services publics AES Corp &AES.N>, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le dossier.

