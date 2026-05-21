Selon Bloomberg News, le directeur général Dimon a déclaré que JPMorgan allait recruter davantage de personnel spécialisé dans l'IA et moins de banquiers

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JPMorgan JPM.N devrait embaucher davantage de spécialistes en intelligence artificielle et moins de banquiers traditionnels, a déclaré le directeur général Jamie Dimon à Bloomberg News dans une interview publiée mercredi soir.

Voici quelques détails:

* "Il y aura toutes sortes d'emplois, et je pense que nous embaucherons davantage de spécialistes de l'IA et moins de banquiers dans certaines catégories, ce qui les rendra plus productifs", a déclaré M. Dimon lors d'une interview accordée à Bloomberg Television en marge du China Summit de la banque à Shanghai.

* "Je pense que cela réduira nos effectifs à terme", a ajouté M. Dimon.

* Le taux de rotation annuel de JPMorgan, d'environ 10 %, soit environ 25.000 à 30.000 employés, lui donne la marge de manœuvre nécessaire pour gérer ces changements progressivement, a déclaré M. Dimon; il a ajouté que la banque pourrait recycler son personnel, redéployer ses employés ou proposer des départs à la retraite anticipés plutôt que de procéder à des licenciements massifs.

* Les commentaires de Dimon interviennent alors que les banques mondiales augmentent leurs investissements dans l'IA, ce qui remodèle les effectifs et entraîne des changements dans les fonctions.

* Standard Chartered STAN.L a annoncé mardi qu’elle supprimerait 7.000 emplois au cours des quatre prochaines années, dans le but de remplacer le "capital humain à faible valeur ajoutée" par la technologie.

* Cette annonce s'inscrit dans une tendance plus large à la réduction des effectifs, les investissements se tournant vers l'IA.

* Les craintes se sont intensifiées parmi les investisseurs et les économistes quant au fait que l'intelligence artificielle bouleversera les industries établies, des pertes d'emplois apparaissant déjà dans les secteurs les plus exposés à l'automatisation.