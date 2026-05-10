Selon Bloomberg News, le centre de données africain de Microsoft serait en difficulté en raison de problèmes de paiement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec des informations contextuelles sur le projet de centre de données aux paragraphes 2 et 3, et des détails tirés du rapport de Bloomberg aux paragraphes 5 à 7)

La construction d'un centre de données Microsoft MSFT.O en Afrique de l'Est a été retardée en raison de désaccords avec le gouvernement kenyan concernant la demande de l'entreprise visant à obtenir des paiements garantis, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

En mai 2024, Microsoft s'est associé à la société d'IA G42, basée aux Émirats arabes unis, pour investir 1 milliard de dollars dans un centre de données au Kenya, dans le cadre de ses efforts visant à étendre ses services de cloud computing en Afrique de l'Est. Le projet a été annoncé lors de la visite d'État du président kenyan William Ruto à Washington sous l'administration Biden.

L'installation devait fonctionner entièrement à l'énergie géothermique et fournir un accès à Azure de Microsoft via une région cloud pour l'Afrique de l'Est.

Microsoft et G42 ont demandé au gouvernement kenyan de s'engager à payer une certaine quantité de capacité chaque année, mais les négociations ont échoué car celui-ci n'a pas pu fournir les garanties au niveau demandé par Microsoft, selon le rapport de Bloomberg.

Le rapport de Bloomberg ajoute que le groupe pourrait finalement décider de revoir le projet à la baisse.

Le Kenya poursuit les négociations, et « le projet n’est ni un échec ni un abandon », a déclaré John Tanui, secrétaire principal au ministère kenyan de l’Information, dans une interview citée par Bloomberg.

« L'ampleur du centre de données qu'ils souhaitaient mettre en place nécessite encore une certaine structuration », a-t-il déclaré, ajoutant que les besoins en énergie faisaient toujours l'objet de discussions.

Microsoft, G42 et le ministère kenyan de l'Information n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement l'information de Bloomberg.