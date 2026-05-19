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Selon Bloomberg News, la SEC prépare un projet visant à autoriser la transaction de versions cryptographiques d'actions
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 00:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'administration Trump prévoit de dévoiler un cadre réglementaire pour la transaction de titres tokenisés ou sous forme numérique , a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La Commission américaine des opérations boursières (SEC) devrait publier dès cette semaine une « exemption d'innovation » concernant les actions tokenisées , selon le rapport.

Cette initiative souligne la volonté de l'administration Trump d'intégrer le négoce d'actions sur les plateformes de cryptomonnaies, ouvrant potentiellement une nouvelle voie réglementaire pour le négoce d'actions en dehors des bourses traditionnelles.

Récemment, la commission bancaire du Sénat, dirigée par les républicains, a fait avancer le projet de loi visant à clarifier la réglementation américaine en matière de cryptomonnaies.

Selon le rapport de Bloomberg, la SEC serait encline à autoriser la transaction dejetons qui ne bénéficient pas du soutien ou du consentement des sociétés cotées en bourse dont ils reproduisent les actions.

Ces jetons seraient négociés sur des plateformes cryptographiques décentralisées et pourraient ne pas conférer les droits traditionnels des actionnaires, tels que le droit de vote ou le droit aux dividendes, précise également le rapport.

La SEC n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

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