Selon Bloomberg News, la plateforme de réservation de voyages Klook reporte son entrée en bourse aux États-Unis au début de l'année 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails à partir du paragraphe 2.)

Laplateforme de voyage en ligne Klook prévoit de s'introduire en bourse aux États-Unis au début de l'année prochaine, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Klook avait précédemment envisagé de s'introduire à New York d'ici la fin de l'année 2025, selon le rapport, ajoutant qu'elle prévoit maintenant de le faire après les fêtes de fin d'année, lorsque l'appétit pour les nouvelles cotations s'accroît.

Les faibles débuts de concurrents comme Navan ont également encouragé Klook à attendre l'année prochaine, a rapporté Bloomberg, tout en précisant que les délibérations sont en cours et que les plans peuvent changer.

Klook a décliné une demande de commentaire de Reuters.

Fondée en 2014, Klook propose des réservations pour des visites, des attractions, des transports et d'autres expériences de voyage dans le monde entier. Elle est en concurrence avec des plateformes mondiales telles que Booking.com, TripAdvisor, le chinois Trip.com et le sud-coréen Yanolja.

La société basée à Hong Kong, soutenue par des investisseurs tels que SoftBank Group et Goldman Sachs , a déposé sa demande d'introduction en bourse aux États-Unis

le 10 novembre .

La société de services de réservation de voyages pourrait lever environ 500 millions de dollars lors de l'introduction en bourse, ont déclaré des sources à Reuters au début de l'année .