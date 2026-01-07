Selon Bloomberg News, la plateforme de chat Discord va déposer une demande confidentielle d'introduction en bourse aux États-Unis

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 3)

La plateforme de chat Discord a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a rapporté Bloomberg News mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Le marché américain des introductions en bourse a retrouvé son élan en 2025 après près de trois ans d'activité morose, mais les espoirs d'un rebond plus important ont été tempérés par la volatilité due aux tarifs douaniers, une fermeture prolongée du gouvernement et un effondrement en fin d'année des actions liées à l'intelligence artificielle.

Discord, qui a été fondée en 2015, offre des fonctionnalités de chat vocal, vidéo et textuel destinées aux joueurs et aux streamers.