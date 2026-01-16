Selon Bloomberg News, la FTC américaine va examiner de près les accords d'acquisition de talents conclus par les grandes entreprises technologiques

La Commission fédérale du commerce des États-Unis examine de près les grandes entreprises technologiques qui embauchent des employés d'une startup au lieu d'acheter les entreprises, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant le président de l'agence, Andrew Ferguson.

Cette pratique de plus en plus répandue, dans laquelle les grandes entreprises technologiques paient pour la technologie et le talent des startups sans acheter l'entreprise, est considérée comme un moyen d'échapper à l'examen antitrust.

"Nous commençons à examiner ces acquisitions pour nous assurer qu'il ne s'agit pas d'une tentative de contourner le processus d'examen des fusions de l'agence", a déclaré Ferguson dans une interview accordée à Bloomberg Television.

Le mois dernier, Nvidia NVDA.O a accepté d'accorder une licence sur la technologie des puces de la startup Groq et d'embaucher son directeur général Jonathan Ross, un vétéran de Google, d'Alphabet GOOGL.O .

Dans le cadre d'accords récents similaires, le principal dirigeant de Microsoft MSFT.O en matière d'IA a été recruté dans le cadre d'un accord de 650 millions de dollars avec une startup qui a été facturé comme une redevance de licence, et Meta META.O a dépensé 15 milliards de dollars pour embaucher le directeur général de Scale AI sans acquérir l'entreprise.

Amazon AMZN.O a également embauché des fondateurs d'Adept AI. Ces transactions ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part des autorités de régulation, mais aucune n'a encore été annulée.

Dans l'interview, Ferguson a accusé l'application agressive de la législation antitrust par l'administration Biden d 'avoir incité les entreprises à intensifier cette pratique.

Le président américain Donald Trump a limogé les deux commissaires démocrates de l'agence l'année dernière, déclenchant une affaire devant la Cour suprême des États-Unis qui pourrait renforcer le contrôle du président sur les agences gouvernementales conçues par le Congrès pour être quelque peu isolées de la politique.