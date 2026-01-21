Selon Bloomberg News, l'UE examinera simultanément les offres de Netflix et de Paramount pour Warner Bros. Discovery

Les régulateurs de la concurrence de l'Union européenne devraient examiner simultanément les offres concurrentes de Netflix NFLX.O et Paramount Skydance PSKY.O pour Warner Bros. Discovery WBD.O , mettant en place un examen inhabituel de la concurrence en face à face, a rapporté Bloomberg News mercredi.

La bataille pour le rachat met en jeu des actifs majeurs du divertissement, notamment DC Comics, des franchises emblématiques allant de "Friends" à "Batman", et le service de streaming HBO Max - une combinaison qui pourrait remodeler la dynamique du pouvoir à Hollywood.

Les examens parallèles sont probables car les propositions avancent selon un calendrier similaire et les deux soumissionnaires ont déjà eu des discussions préliminaires avec l'autorité européenne de contrôle des fusions au sujet de leurs projets, indique le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

Un examen parallèle donnerait à Bruxelles une influence accrue sur l'avenir de Warner Bros., a déclaré Bloomberg. Les régulateurs pourraient façonner le concours en approuvant rapidement l'un des soumissionnaires tout en soumettant l'autre à une enquête plus longue ou en exigeant des concessions, ce qui pourrait permettre à un favori d'émerger.

Les entreprises et l'Union européenne n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Mardi, Netflix a révisé son offre de 82,7 milliards de dollars pour passer à une offre entièrement en numéraire , dans l'espoir d'accélérer la conclusion de l'opération et d'offrir une plus grande certitude financière aux investisseurs inquiets de son précédent accord en actions et en numéraire.

La nouvelle offre en numéraire, à 27,75 dollars par action, a reçu le soutien unanime du conseil d'administration de Warner Bros.

Toute transaction est susceptible de faire l'objet d'un examen approfondi de la concurrence, notamment de la part du ministère américain de la justice, de l'Union européenne et du Royaume-Uni.