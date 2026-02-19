 Aller au contenu principal
Selon Bloomberg News, Johnson & Johnson envisage de vendre son unité orthopédique pour un montant de 20 milliards de dollars
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 20:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport de Bloomberg tout au long de l'année)

Johnson & Johnson JNJ.N prépare une vente potentielle de l'unité orthopédique qu'il a prévu de séparer, avec de grandes sociétés de rachat qui tournent déjà autour, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'entreprise, connue sous le nom de DePuy Synthes, pourrait être évaluée à plus de 20 milliards de dollars dans le cadre d'une vente, selon Bloomberg.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

L'année dernière, J&J a déclaré qu'elle prévoyait de séparer ses activités orthopédiques pour en faire une société autonome dans les 18 à 24 mois à venir, marquant ainsi sa deuxième scission majeure en deux ans, alors qu'elle se concentre sur des segments de soins de santé à plus forte croissance.

Selon Bloomberg, J&J rassemble des documents et des données financières concernant DePuy Synthes avant de rencontrer d'éventuels acheteurs dans les semaines à venir.

Plusieurs grandes sociétés de capital-investissement envisagent de s'associer pour racheter l'unité, selon Bloomberg, qui ajoute que la vente pourrait également susciter l'intérêt d'acteurs rivaux dans le domaine des dispositifs médicaux.

L'unité orthopédique de J&J fabrique des implants de hanche, de genou et d'épaule, des instruments chirurgicaux et d'autres produits, et a généré un chiffre d'affaires de 9,3 milliards de dollars en 2025.

Le directeur financier de l'entreprise, Joe Wolk, a déclaré précédemment que J&J explorait plusieurs voies pour la séparation, en se concentrant principalement sur une scission en franchise d'impôt, mais qu'il restait ouvert à d'autres options.

Il avait ajouté que le processus de séparation était déjà en cours et qu'il ne prévoyait pas d'autres mises à jour importantes sur la transaction avant le milieu de l'année 2026.

