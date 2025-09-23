Selon Bloomberg News, J&J va retirer son dispositif contre le reflux acide des marchés non américains

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Johnson & Johnson JNJ.N retire un dispositif de traitement des reflux acides débilitants des marchés hors des États-Unis, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une lettre de l'entreprise envoyée aux médecins.