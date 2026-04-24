Selon Bloomberg News, IHeartMedia serait en pourparlers avec Sirius XM en vue d'une fusion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours boursiers; ajout de la réaction des entreprises au paragraphe 5)

IHeartMedia Inc IHRT.O est enpourparlers concernant une éventuelle fusion avec Sirius XM Holdings SIRI.O , a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources proches desdiscussions.

L'action SiriusXM a progressé d'environ 2 % en séance prolongée, tandis que celle d'iHeart a chuté de près de 3 %.

Une fusion permettrait de réunir les plus de 860 stations de radio d'iHeart et le vaste réseau de podcasts de SiriusXM, entre autres services audio et médias.

Les discussions en sont à un stade préliminaire et rien ne garantit qu'un accord sera conclu, précise le rapport.

Ni iHeartMedia ni SiriusXM n'ont souhaité faire de commentaires lorsqu'elles ont été contactées par Reuters.

SiriusXM, qui a annoncé en février une hausse surprise du nombre d'abonnés trimestriels payant directement pour son service de radio par satellite, a conclu un accord avec YouTube , filiale d'Alphabet < GOOGL.O>, pour devenir son partenaire exclusif de vente de publicité audio aux États-Unis.

IHeartMedia est le plus grand réseau de radio et la plus grande entreprise audio des États-Unis, touchant 9 Américains sur 10 chaque mois, soit un quart de milliard d'auditeurs mensuels, selon son site web.