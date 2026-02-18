Selon Bloomberg News, Elliott préconise des cessions et un rachat de 5 milliards de livres pour le groupe LSE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails du rapport et du contexte à partir du paragraphe 2)

L'investisseur activiste Elliott Investment Management exhorte la London Stock Exchange LSEG.L à lancer un examen de son portefeuille et à poursuivre un rachat d'actions de 5 milliards de livres (6,76 milliards de dollars) au cours de l'année prochaine, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Ce rapport intervient quelques jours après que Reuters a rapporté qu'Elliott a pris une participation dans LSEG et a commencé à s'engager avec la société sur les moyens d'améliorer les performances.

Les actions de LSEG ont chuté de plus de 30 % au cours des 12 derniers mois, sous la pression d'une chute brutale des stocks de logiciels à l'échelle mondiale.

Elliott, dirigé par Paul Singer, exhorte également LSEG à réévaluer sa structure complexe, qui englobe une unité de données, des opérations boursières et une participation de 51% dans la société américaine Tradeweb Markets TW.O , selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Elliott et LSEG n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters, qui fournit des informations pour le terminal d'informations et de données de LSEG, Workspace, et d'autres produits.

Elliott souhaite que LSEG améliore ses efforts pour éduquer les investisseurs sur la façon dont il pourrait bénéficier de l'intelligence artificielle, car son activité de données verrait une plus grande demande d'applications d'IA, a ajouté le rapport.

Le fonds demande également des améliorations opérationnelles pour augmenter les marges et réduire l'écart avec les pairs, a déclaré Bloomberg, ajoutant qu'Elliott ne fait pas pression pour une vente de la société ou une scission de son activité boursière.

"LSEG maintient un dialogue actif et ouvert avec ses investisseurs, tout en restant concentré sur l'exécution de sa stratégie", a déclaré un porte-parole de LSEG à Bloomberg.

(1 $ = 0,7401 livre)