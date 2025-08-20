Selon Bloomberg News, Citi enquête sur des plaintes relatives aux ressources humaines déposées à l'encontre d'Andy Sieg, responsable de la gestion de fortune

Citigroup C.N a engagé le cabinet d'avocats Paul Weiss pour enquêter sur les plaintes concernant le comportement du responsable de la gestion de fortune de la banque, Andy Sieg, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.