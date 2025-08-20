 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Selon Bloomberg News, Citi enquête sur des plaintes relatives aux ressources humaines déposées à l'encontre d'Andy Sieg, responsable de la gestion de fortune
information fournie par Reuters 20/08/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a engagé le cabinet d'avocats Paul Weiss pour enquêter sur les plaintes concernant le comportement du responsable de la gestion de fortune de la banque, Andy Sieg, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Valeurs associées

CITIGROUP
92,160 USD NYSE -1,69%
