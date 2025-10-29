Selon Bloomberg News, Boyu Capital est en tête de la course à l'acquisition d'une participation dans Starbucks China

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Détails supplémentaires, réponse de Starbucks) par Kane Wu

La société chinoise de capital-investissement Boyu Capital s'est imposée comme le principal candidat à l'acquisition d'une participation majoritaire dans les activités chinoises de Starbucks SBUX.O , dans le cadre d'une transaction qui pourrait valoriser l'unité à plus de 4 milliards de dollars, a déclaré Bloomberg News mardi.

Boyu est resté dans le processus d'appel d'offres après que son dernier concurrent, Carlyle Group CG.O , se soit retiré, a déclaré à Reuters une personne au fait de la situation.

Les associés principaux des deux sociétés se sont envolés pour les Etats-Unis pour les négociations finales avec l'exploitant de la chaîne de cafés basée à Seattle, ont déclaré la personne et deux autres personnes ayant connaissance de l'affaire.

Starbucks devrait conserver une participation minoritaire significative dans les activités en Chine après la vente, ont déclaré les sources, qui ont toutes requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'information.

"Nous avons reçu un très fort intérêt de la part de multiples partenaires de grande qualité, qui partagent tous notre confiance dans le potentiel de croissance à long terme de Starbucks en Chine", a déclaré Starbucks dans une réponse à Reuters.

L'entreprise évalue actuellement les offres de cinq soumissionnaires, a-t-elle ajouté, mais s'est refusée à tout autre commentaire.

Boyu n'a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Carlyle s'est refusé à tout commentaire.

Les soumissionnaires qui ont présenté des offres fermes, dont HongShan Group, FountainVest et Primavera Capital Group, ont évalué Starbucks China à environ 4 milliards de dollars, soit environ 10 fois ses bénéfices de base, selon des sources .

Primavera s'est refusé à tout commentaire, tandis que HongShan et FountainVest n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le directeur général de Starbucks, Brian Niccol, a déclaré ce mois-ci à CNBC que l'évaluation prévue de l'activité en Chine serait supérieure à 10 milliards de dollars, y compris l'investissement initial d'un partenaire potentiel, la participation conservée par Starbucks dans l'activité en Chine et les futurs paiements de redevances.

Le rapport de Bloomberg indique que d'autres parties, notamment des sociétés Internet, pourraient se joindre aux négociations en tant que partenaires limités afin de contribuer au cofinancement de l'opération.

Starbucks se désengage en Chine car la concurrence féroce des chaînes de cafés nationales a grignoté ses parts de marché en proposant des produits moins chers dans un contexte de ralentissement économique qui a modifié les habitudes des consommateurs.

La chaîne a relevé ces défis en prenant des mesures telles que la baisse des prix de certaines boissons autres que le café en Chine et l'ajout de nouveaux produits localisés.

Les ventes des magasins comparables en Chine ont augmenté de 2 % au cours du trimestre qui s'est achevé le 29 juin, après un trimestre sans croissance.

Starbucks devrait présenter ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025 le 29 octobre.