Selon Bloomberg News, Blue Owl est exposé à hauteur de 48 millions de dollars à un prêteur immobilier britannique en faillite

Le gestionnaire d'actifs alternatifs Blue Owl OWL.N a une exposition de 36 millions de livres (48 millions de dollars) à Century Capital Partners Ltd, un prêteur immobilier basé à Londres qui a été placé sous administration judiciaire le mois dernier, a rapporté Bloomberg News vendredi.

La société américaine de crédit privé, qui gère 307 milliards de dollars d'actifs, a financé la partie la plus risquée des prêts accordés par Century, un prêteur relais axé sur l'immobilier haut de gamme du centre de Londres, selon le rapport, citant des personnes familières de l'affaire.

Century a été placé sous administration judiciaire avec une dette totale d'environ 95 millions de livres, quelques jours avant qu'un concurrent plus important, Market Financial Solutions, ne tombe dans une forme d'insolvabilité britannique, selon le rapport.

Les deux sociétés s'appuyaient sur des lignes de financement provenant de sociétés de crédit privées et de banques pour accorder des prêts immobiliers à court terme à des emprunteurs qui ne peuvent souvent pas obtenir de financement bancaire traditionnel, généralement à des taux d'intérêt plus élevés, selon Bloomberg News, qui ajoute que Century n'a été accusée de fraude par aucun créancier.

Century Capital et Blue Owl n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Blue Owl a fait l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs en 2026, les pressions sur les liquidités, les restrictions sur les retraits et une importante vente d'actifs ayant soulevé des questions plus générales sur les tensions naissantes sur le marché du crédit privé.

L'effondrement de Market Financial Solutions n'a fait qu'aggraver les craintes concernant les normes de prêt et le marché en pleine expansion de la finance privée.

DES ACTIONS SOUS PRESSION

Blue Owl a déclaré le mois dernier qu'elle vendrait 1,4 milliard de dollars d'actifs dans trois fonds, qu'elle reverserait une partie du produit à certains investisseurs et qu'elle rembourserait ses dettes. Elle a supprimé définitivement l'option permettant aux investisseurs du plus petit fonds, principalement des particuliers fortunés, de retirer une partie des fonds chaque trimestre.

Cette décision a eu un impact sur les actions de la société, car elle a ravivé les inquiétudes concernant les normes en matière de prêts privés et la pénurie de liquidités dans le secteur.

Les actions de Blue Owl, en baisse de plus de 6 % vendredi, ont chuté de plus de 30 % en 2026 jusqu'à présent. L'action a perdu près de 49 % de sa valeur au cours des 12 derniers mois.

(1 $ = 0,7485 livres)