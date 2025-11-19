Selon Bloomberg News, Atkore étudie la possibilité d'une vente sous la pression d'activistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de composants électriques Atkore ATKR.N envisage des options, y compris une vente potentielle, après avoir subi la pression d'investisseurs activistes, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actions d'Atkore ont augmenté de plus de 2 % à la suite de cette nouvelle, ce qui porte sa valeur de marché à environ 2,19 milliards de dollars.

La société n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Bloomberg News a rapporté en septembre qu'Irenic Capital Management, un investisseur activiste détenant une participation de 2,5 % dans Atkore, pressait le conseil d'administration d'explorer une vente potentielle.

Atkore a également déclaré en septembre qu'elle étudiait la possibilité de vendre ses activités de tuyaux et de conduits en polyéthylène haute densité, qui desservent le marché des télécommunications, ainsi que plusieurs autres actifs non électriques axés sur l'infrastructure.

En août, Atkore n'a pas atteint ses estimations de revenus pour le troisième trimestre, selon les données compilées par LSEG.

Le portefeuille principal d'infrastructures électriques de la société comprend des lignes de produits et des activités provenant à la fois de son segment électrique et de son segment de sécurité et d'infrastructure.

Les actions d'Atkore ont baissé de près de 20 % cette année.