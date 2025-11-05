Selon Bloomberg News, Apple utiliserait le modèle d'IA de Google pour gérer le nouveau Siri

Apple AAPL.O envisage d'utiliser un modèle d'intelligence artificielle de 1,2 trillion de paramètres développé par Google GOOGL.O pour contribuer à la refonte de l'assistant vocal Siri, a rapporté Bloomberg News mercredi.

Après une évaluation approfondie, les entreprises sont en train de finaliser un accord selon lequel Apple paierait environ 1 milliard de dollars par an pour avoir accès à la technologie de Google, selon le rapport.

Le fabricant de l'iPhone utilisera le modèle Gemini de Google comme palliatif jusqu'à ce que ses propres systèmes soient prêts, selon Bloomberg. Les 1,2 trillion de paramètres du modèle, une mesure de la complexité des modèles d'IA, éclipseraient les systèmes actuels d'Apple.

Apple et Alphabet n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.