Selon Bloomberg News, Apollo et Blackstone travaillent sur un accord de financement de 36 milliards de dollars pour Anthropic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Apollo Global Management APO.N et Blackstone BX.N s'efforcent de trouver des investisseurs supplémentaires pour un financement par emprunt d'environ 36 milliards de dollars lié aux efforts de la start-up d'IA Anthropic PBC visant à étendre son infrastructure d'IA, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Cette dette servirait à acheter des puces sur mesure auprès de Google. Anthropic louerait ensuite ces puces, appelées "unités de traitement tensoriel" (TPU), selon le rapport, qui cite des sources proches du dossier.

Broadcom AVGO.O , qui aide Google à développer ces puces, garantit les paiements sur la plus grande partie de la transaction, ajoute l'article.

Anthropic a déclaré jeudi avoir levé 65 milliards de dollars à une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars , dépassant ainsi son concurrent OpenAI, alors que la start-up spécialisée dans l'IA cherche à étendre sa capacité de calcul pour répondre à la demande croissante pour son chatbot Claude.

Le rapport de Bloomberg indique qu'Apollo et Blackstone prévoient de céder une partie de la dette tout en conservant elles-mêmes des parts importantes.

Les investisseurs sont invités à soumettre leurs ordres cette semaine, la transaction devant être conclue la semaine prochaine, précise le rapport, ajoutant que les discussions sont en cours et que les conditions pourraient encore évoluer.

Anthropic et OpenAI envisagent une introduction en bourse dès cette année.

Apollo, Blackstone, Anthropic, Google et Broadcom n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.