Selon Bloomberg News, Akzo Nobel est en pourparlers pour fusionner avec Axalta Coating

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails et le contexte des paragraphes 3-7)

Le fabricant de peinture Dulux Akzo Nobel NV AKZO.AS est en pourparlers pour fusionner avec le fabricant de peinture Axalta Coating Systems AXTA.N , a rapporté Bloomberg News lundi, citant des sources familières avec le sujet.

Les actions d'Axalta ont augmenté de 14 % dans les échanges après bourse.

Les entreprises pourraient annoncer le regroupement dès mardi, selon le rapport, sans divulguer la valeur de l'opération.

Akzo Nobel et Axalta n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Axalta Coating Systems, dont la valeur de marché s'élevait à environ 6 milliards de dollars à la clôture de lundi, propose des revêtements liquides et en poudre conçus pour des applications automobiles, industrielles et commerciales.

La société est entrée en bourse en novembre 2014 à une valeur d'environ 4,5 milliards de dollars, un an après que le groupe Carlyle l'a rachetée à DuPont.

La valorisation actuelle d'Axalta représente une augmentation de 33,3 % au cours des 11 dernières années.