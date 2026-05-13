Selon Bloomberg, des créanciers poursuivent CommScope en justice pour un prétendu manquement à un accord de dette de 150 millions de dollars

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Le fournisseur d'infrastructures réseau CommScope Holding, désormais connu sous le nom de Vistance Networks VISN.O , a été poursuivi en justice par un groupe de prêteurs qui l'accusent d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas les primes prévues, d'un montant d'au moins 150 millions de dollars, à la suite d'une cession d'actifs, a rapporté mardi Bloomberg News.

Voici plus de détails:

* En août de l'année dernière, CommScope a cédé son unité de solutions de connectivité et de câblage à Amphenol

APH.N dans le cadre d'une transaction de 10,5 milliards de dollars .

* Cette vente constituait une étape cruciale dans la réduction de la dette de 9,4 milliards de dollars de CommScope. À la suite de la finalisation de la transaction en janvier, CommScope a changé de nom pour devenir Vistance.

* Les prêteurs qui poursuivent CommScope soutiennent que cette cession équivalait à une vente de la quasi-totalité de ses actifs, ce qui a déclenché un cas de défaut au titre de ses contrats de dette et oblige la société à verser une prime aux prêteurs, a indiqué Bloomberg, citant un document déposé mardi devant un tribunal de l'État de New York.

* La plainte allègue également que, comme CommScope a utilisé une partie du produit de la vente d'actifs pour rembourser le principal du prêt de 3,15 milliards de dollars dans les 18 mois suivant son émission, les prêteurs ont droit à une prime de remboursement anticipé supplémentaire en vertu des conditions de la dette, a rapporté Bloomberg.

* « CommScope a violé le principe de bonne foi et de loyauté en modifiant ses actes de fiducie relatifs aux obligations de premier rang dans le seul but de priver les prêteurs du prêt à terme de la prime applicable », indique la plainte, selon le rapport.

* Vistance n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant cet article.

* Plus tôt en 2025, Amphenol avait racheté Andrew, la division réseaux mobiles de CommScope, pour environ 2 milliards de dollars, et avait acquis ses activités de réseaux sans fil extérieurs et de systèmes d'antennes distribuées pour 2,1 milliards de dollars en 2024.