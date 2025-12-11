 Aller au contenu principal
Selon Barclays, l'essor du robotaxi et du covoiturage aux États-Unis stimule les fabricants européens de spiritueux
information fournie par Reuters 11/12/2025 à 08:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 décembre - ** Selon Barclays, l'essor attendu des taxis-robots et des services de covoiturage aux États-Unis pourrait accroître le plus grand marché mondial de l'alcool d'environ 42 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie, au profit des fabricants de spiritueux européens

** L'entreprise reclasse le whisky irlandais Jameson, la vodka Absolut et le rhum Malibu de Pernod Ricard PERP.PA à "surpondérer" et relève les objectifs de prix de ses pairs Anheuser-Busch InBev ABI.BR , Campari CPRI.MI et Diageo

DGE.L de 7 % à 9 %

** Il existe une relation établie entre le covoiturage et la consommation d'alcool qui est peu connue sur le marché", indique la société de courtage

** Il cite une étude du Journal of Health Economics de 2021 qui a montré une augmentation de 5,4 % de la consommation totale de boissons alcoolisées associée à l'utilisation du service de covoiturage UberX UBER.N

** L'exposition des États-Unis au marché des taxis robots accélérera considérablement l'adoption des services de covoiturage dans ce pays, mais d'autres pays suivront

** L'agence voit une hausse de 39 % pour l'action Pernod Ricard, estimant qu'elle est sous-évaluée après deux années de sous-performance, une exposition réduite à la Chine, des perspectives plus optimistes en Inde et de faibles attentes aux États-Unis.

** À la clôture de mercredi, les actions Pernod Ricard ont chuté de 33 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AB INBEV
53,3800 EUR Euronext Bruxelles +0,72%
CAMPARI
5,776 EUR MIL +0,87%
DIAGEO
1 617,000 GBX LSE +0,94%
PERNOD RICARD
74,7200 EUR Euronext Paris +1,91%
UBER TECH
84,150 USD NYSE -5,52%
