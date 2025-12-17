SELECTIRENTE : SELECTIRENTE signe un financement durable de 25 MEUR pour poursuivre l'accélération de sa croissance

Afin de profiter de la reprise dynamique de ses investissements depuis début 2025, SELECTIRENTE, la foncière cotée spécialisée en murs de commerce de proximité en centre-ville, annonce la signature d'une nouvelle ligne de crédit corporate de 25 M€ sous la forme d'un Sustainability-Linked Loan (SLL). Ce financement marque une étape supplémentaire dans le plan de croissance de la foncière, en ligne avec ses objectifs en matière de RSE et d'engagement pour un secteur immobilier durable.

SELECTIRENTE a ainsi signé ce jour avec le Crédit Agricole d'Ile-de-France CADIF), nouveau partenaire bancaire de la Société, un financement de 25 M€ d'une durée de 5 ans, destiné à accompagner la poursuite de sa croissance.

A l'instar du SLL inaugural de 80 M€ signé en octobre 2024, ce financement lie ses conditions financières à trois critères de performances extra-financières, que sont l'adaptation des actifs au changement climatique, la réduction de la consommation d'énergie primaire et le renforcement de la collecte de données énergétiques.

Dany Abi Azar, Directeur Administratif et Financier de SELECTIRENTE Gestion, déclare :



« Ce financement de 25 M€, souscrit auprès de notre nouveau partenaire bancaire CADIF, renforce notre capacité d'investissement et démontre l'ambition et les engagements durables de la foncière. Il va permettre à SELECTIRENTE de saisir de nouvelles opportunités actuellement offertes sur le marché, pour contribuer au développement d'un patrimoine de qualité. Nous poursuivons, comme en atteste cette nouvelle étape, notre stratégie de croissance responsable et de création de valeur pour nos actionnaires. »

Ce financement permet notamment à la foncière de disposer de nouveaux moyens financiers pour saisir les opportunités de marché et de consolider sa structure financière, portant ses liquidités disponibles à date à 60 M€.

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et de professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE GESTION, gérant et associé commandité, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée d'un portefeuille de près de 580 M€ à fin juin 2025, situé à plus de 63% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B (SELER) – ISIN : FR0004175842

Plus d'informations : www.selectirente.com

