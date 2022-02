SELECTIRENTE : SELECTIRENTE finalise avec succès le refinancement de sa dette

Communiqué de presse

Le 07/02/2022

SELECTIRENTE finalise avec succès le refinancement de sa dette et entame une nouvelle étape majeure de sa croissance



SELECTIRENTE, foncière cotée spécialisée en murs de commerces de proximité en centre-ville, annonce la finalisation d'un refinancement de 240 millions d'euros auprès de ses partenaires bancaires historiques. Cet accord témoigne de la bonne dynamique et de la solidité des fondamentaux de la Société, et prépare l'accélération de sa croissance grâce à l'optimisation de sa structure financière.



Forte d'un patrimoine de plus de 500 M€, constitué de plus de 500 actifs immobiliers sous gestion, SELECTIRENTE a décidé d'adapter sa structure financière pour répondre à ses besoins en investissements soutenus sur un marché immobilier en forte mutation.

Conclue le 4 février 2022 avec un pool bancaire constitué de BECM, HSBC, Crédit du Nord et Société Générale, l'opération de refinancement se décompose en deux tranches de crédit distinctes : un crédit corporate d'un montant de 100 M€ sur 5 ans, utilisé pour rembourser la majorité de sa dette hypothécaire amortissable actuelle (84 M€), ainsi qu'un RCF ( Revolving Credit Facility ) de 140 M€ sur 3 ans qui lui conférera une capacité d'investissement accrue.

Ce refinancement témoigne de la confiance dont SELECTIRENTE jouit auprès de ses partenaires bancaires, et permet à la Société de disposer d'une nouvelle capacité d'investissement de plus de 150 M€.

Cette opération structurante permet à SELECTIRENTE de bénéficier de plus de flexibilité et d'un moindre coût de financement. Plus largement, elle permettra à la Société d'accélérer sa politique d'investissements et de poursuivre sa stratégie d'acquisition majoritairement orientée vers les actifs commerciaux de centre-ville.

La Société Générale a agi en tant que coordinateur, BECM, Crédit du Nord, HSBC et Société Générale agissant en tant que co-arrangeurs. Le pool bancaire était conseillé par Gide Loyrette Nouel AARPI.

SELECTIRENTE était conseillé par Allen & Overy et l'étude Notaires du Louvre.





Jérôme Descamps, président de SELECTIRENTE Gestion, déclare :

« Au-delà de nos performances financières, toujours empreintes d'une belle résilience, le refinancement d'une partie de notre dette constitue un tournant majeur de notre stratégie et démontre l'agilité et la capacité de structuration de SELECTIRENTE pour préparer les prochaines étapes de son développement. Le succès de cette opération stratégique résulte d'un long travail mené par nos équipes et nos partenaires, qui nous permettra d'accompagner notre forte croissance grâce à une capacité accrue d'investissement et à une structure financière adaptée à la taille du patrimoine et aux ambitions de SELECTIRENTE. »





Contacts presse

Dany ABI AZAR – Directeur Administratif et Financier Selectirente Gestion

Tél. +33 (0)1 69 87 02 00 – dany.abiazar@selectirente.com

Aliénor KUENTZ –Directrice de clientèle, Agence de communication Shan

Tél. +33 (0)1 42 86 82 45 – alienor.kuentz@shan.fr





À propos de SELECTIRENTE

Créée en 1997 à l'initiative de SOFIDY et des professionnels de l'immobilier, SELECTIRENTE a été introduite en Bourse en octobre 2006 et a adopté le statut SIIC au 1 er janvier 2007. SELECTIRENTE se positionne comme une des rares foncières spécialisées dans l'immobilier de murs de commerces de proximité.

SELECTIRENTE est gérée par SELECTIRENTE Gestion, gérant et commandité depuis le 3 février 2021, qui elle-même s'appuie sur le savoir-faire et les compétences du prestataire de services SOFIDY (Société faisant partie des activités immobilières du groupe Tikehau Capital) en matière d'asset management, de property management et d'exécution des programmes d'investissement, d'arbitrage et de financement.

Dotée à fin novembre 2021 d'un portefeuille immobilier de plus de 500 M€ situé à 58% dans Paris intra-muros, la Société a pour volonté stratégique le développement et la valorisation de son patrimoine commercial de centre-ville dans les métropoles françaises et européennes les plus dynamiques.

