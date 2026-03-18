 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Securitas a finalisé l'acquisition de Liferaft
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 16:09

Securitas a finalisé l'acquisition de Liferaft, un leader en matière de renseignement open source (OSINT) et de technologie de renseignement de menaces.

La technologie de Liferaft utilise des données publiques et les transforme en renseignements précieux permettant aux organisations de détecter, d'évaluer et de répondre aux menaces émergentes.

Liferaft a établi une forte présence en Amérique du Nord grâce à ses solutions de renseignement de menaces pilotées par l'OSINT.

" Liferaft est un excellent choix stratégique pour Securitas alors que nous accélérons nos capacités de sécurité axées sur le renseignement. Nos clients opèrent dans des environnements où les menaces surviennent rapidement et ont un impact significatif, rendant une information fiable indispensable ", a déclaré Magnus Ahlqvist, Président-Directeur Général.

" Ensemble, nous sommes en position d'aider les clients à anticiper les menaces plus tôt et à réagir avec plus de confiance aux risques qui comptent le plus ", a déclaré Jonathan Graff, DG de Liferaft.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank