Secteur de la santé en 2025 : pourquoi Novo Nordisk, Roche et Intuitive Surgical constituent actuellement des opportunités

Par Rune Sand, gérant du fonds DNB Fund Health Care chez DNB AM

Le secteur de la santé a affiché des performances particulièrement faibles au cours de ces dernières années. Par rapport à l'ensemble du marché, la sous-performance atteint plus de 40%. Cela ne s'est produit qu'une seule fois au cours des trois dernières décennies mais cette décote marquée offre actuellement aux investisseurs une rare opportunité de profiter d'un marché très innovant et en pleine croissance.

De notre point de vue, le marché a réagi de manière excessive aux incertitudes politiques et économiques à court terme. Alors que le secteur technologique a récemment dominé l'attention des investisseurs, le marché de la santé - malgré ses atouts fondamentaux - a été largement délaissé. Les valorisations sont historiquement basses, mais la capacité d'innovation reste intacte. Certaines entreprises pourraient en profiter, tout particulièrement cette année, à l'instar de Novo Nordisk, Roche ou Intuitive Surgical.

Laboratoires pharmaceutiques : l'obésité, un marché en pleine croissance

Novo Nordisk et Eli Lilly font partie des grands perdants de l'année dernière. Leurs actions ont reculé en moyenne de 30 % depuis l'été 2024. C'est pourtant à ces niveaux de cours que se trouve une possible opportunité d'entrée. Les deux entreprises dominent le marché des thérapies contre l'obésité, l'un des secteurs à la croissance la plus rapide dans le secteur pharmaceutique. De nouvelles données d'études et autorisations de mise sur le marché, attendues en 2025, pourraient donner une forte impulsion à ces valeurs. Novo Nordisk se distingue également par sa forte position sur le marché des médicaments contre le diabète, tandis qu'Eli Lilly marque des points grâce à ses innovations en oncologie.

Roche et AstraZeneca méritent également l'attention des investisseurs. Roche pourrait connaître une réévaluation en 2025 si de nombreux essais cliniques s'avèrent concluants. L'accent est mis sur les médicaments dans les domaines de l'oncologie et des maladies rares. Ces dernières années, AstraZeneca a orienté sa stratégie vers les maladies respiratoires et les immunothérapies, deux secteurs aux perspectives de croissance particulièrement prometteuses.

Biotechnologie : une percée dans les maladies neurologiques ?

Le secteur de la biotechnologie a connu une période de vaches maigres, mais certaines entreprises pourraient faire un retour en force. Les acteurs qui se concentrent sur des maladies complexes pour lesquelles il n'existe jusqu'à présent pratiquement aucune possibilité de traitement sont particulièrement intéressants. Des entreprises comme Argenx (Europe) et Neurocrine (États-Unis) font de la recherche sur des approches innovantes contre des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer et la schizophrénie. De même, des entreprises comme Biomarin et UCB, spécialisées dans les troubles génétiques rares et les immunothérapies, offrent un réel potentiel.

Technologie médicale : robots et « wearables » en point de mire

Ces dernières années, la technologie médicale a surtout profité de l'attrait pour les procédures mini-invasives. Intuitive Surgical, l'un des principaux fournisseurs de robots chirurgicaux, pourrait connaître une forte croissance en 2025. La demande de méthodes chirurgicales efficaces et précises augmente dans le monde entier - en particulier dans les sociétés vieillissantes comme l'Europe et les États-Unis. Un autre exemple est celui d'Edwards Lifesciences, qui fabrique des valves cardiaques mini-invasives et devrait profiter de l'évolution démographique.

Dans le domaine de la technologie «wearable», des entreprises comme Dexcom et Insulet continuent d'innover. Leurs appareils permettent aux patients souffrant de maladies chroniques comme le diabète de mieux surveiller leur pathologie et pourraient devenir encore plus efficaces grâce aux progrès technologiques.

Des valorisations attractives et des perspectives à long terme

Le secteur de la santé souffre actuellement d'une décote historique, tandis que la capacité d'innovation de nombreuses entreprises reste intacte. Les investisseurs qui misent aujourd'hui dans des entreprises leaders sur le marché avec des opportunités de croissance évidentes pourraient bénéficier d'une réévaluation importante du secteur en 2025. La combinaison de faibles valorisations, de technologies révolutionnaires et de fondamentaux robustes fait de Novo Nordisk, Roche, Intuitive Surgical et d'autres des candidats prometteurs pour des rendements à long terme et le retour en grâce d'un secteur traditionnellement défensif.