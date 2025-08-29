Séché: une correction excessive selon Oddo BHF
29/08/2025
Le bureau d'études note que le titre Séché n'a pas échappé à un mouvement de dégagement qui a affecté les utilities, dans le contexte politique français marqué par l'attente du vote de confiance prévu le 8 septembre.
'Pour autant, nous considérons que les risques sont limités alors que l'activité de Séché Environnement est plutôt résiliente', juge l'analyste, pointant une exposition aux collectivités à seulement 12% du CA et un risque taux également limité.
Oddo BHF attend une solide publication semestrielle le 10 septembre (après clôture), tablant ainsi sur un EBITDA de 107,6 millions d'euros (+20,6%) pour le premier semestre, soit une marge d'EBITDA de 18,9% (+120 points de base).
Valeurs associées
|92,2000 EUR
|Euronext Paris
|+0,22%
