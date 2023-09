Séché Environnement : baisse de son résultat net semestriel

(AOF) - Séché Environnement annonce que le Résultat Opérationnel Courant (ROC) a évolué en ligne avec l'EBE et totalise 45,3 millions d'euros au premier semestre 2023, soit 9,2 % du chiffre d'affaires contributif. A périmètre et change constant, il progresse de 3,1% par rapport au premier semestre 2022 à 10,6% du chiffre d'affaires contributif. L'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit à 101,9 millions d'euros au 30 juin 2023, affichant une progression de 2% en données publiées et de 4,9 % en organique. Il affiche un taux de marge de 20,7% du chiffre d'affaires contributif.

Sur ce semestre, le Résultat net part du Groupe s'établit à 23 millions d'euros soit 4,7 % du chiffre d'affaires contributif contre 25,2 millions d'euros (soit 5,9 % du chiffre d'affaires contributif) un an plus tôt. En conséquence, le résultat net par action s'établit à 2,94 euros contre 3,23 euros il y a un an.

Sur cette période, Séché Environnement a réalisé un chiffre d'affaires contributif de 491,6 millions d'euros, en hausse de +14,5% en données publiées et de +8,5% en organique par rapport au premier semestre 2022.

Séché Environnement confirme son objectif de croissance organique de 5% de son chiffre d'affaires contributif sur son périmètre historique.

Avec la contribution des périmètres intégrés en 2022, le chiffre d'affaires contributif devrait donc être proche de 1000 millions d'euros au titre de l'exercice 2023.

